شركة OPPO تستعد لإطلاق سماعة جديدة مميزة

تستعد شركة OPPO الصينية لطرح سماعة جديدة بمواصفات مميزة، ستحمل اسم Enco M31.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بمحرك ديناميكي 10 مم، حيث تتميز السماعة الجديدة بتصميم جديد لجناح الأذن، مع وجود تصميم آخر مناسب لداخل الأذن، وبوزنها الخفيف الذي يصل لـ33 غراماً، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP55، وهذا ما يجعلها مناسبة للرياضيين.

وستحتوي السماعة كذلك على بطارية قوية تجعلها تعمل لعدة أيام، وتدعم الشحن السريع، إذ يكفي شحنها لمدة 10 دقائق لكي تعمل 20 ساعة متواصلة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة التي ستطرحها في الأسواق العالمية، بدءاً من 5 يناير القادم.

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