أحمد فهمي سيلعب دور البطولة في مسلسل الرواية

أعلن الفنان المصري أحمد فهمي عن استعداده للعب دور البطولة بمسلسل الرواية، الذي سيتم تصويره خلال الفترة القادمة.

وأشار الفنان المصري إلى أنّ تصوير المسلسل سيبدأ خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع باقي أبطال العمل.

وسيتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، وسيتحدث عن جريمة قتل تحدث داخل عرض مسرحي أثناء حفل الافتتاح.

وأكد النجم المصري أنّ المسلسل الجديد سيكون مليئاً بالغموض والإثارة والتشويق، وهو من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.

يُذكر أنّ فرقة واما التي تضم الرباعي أحمد فهمي، محمد نور، أحمد الشامي، ونادر حمدي أطلقت مؤخراً أغنية نجمة معدية على حسابها في يوتيوب، والتي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

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