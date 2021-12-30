الصين تعاقب منتهكِي قواعد كورونا بشكل علني

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو، لعقاب علني لمنتهكي قواعد التباعد الاجتماعي في الصين.

حيث قامت السلطات في مدينة جينغشي الصينية بإجبار 4 أشخاص، لم يلتزموا بقواعد الاجتماعي على ارتداء أقنعة وبدلات واقية، ثم وضعت على أجسامهم ملصقات تحمل أسماءهم وصورهم وأجبرتهم على السير في شوارع المدينة.

وقالت السلطات المحلية إنّ المواطنين الـ4 متهمين أيضاً بنقل مهاجرين غير شرعيين، وإدخالهم للبلاد قبل التأكد من عدم إصابتهم بالكورونا.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث انتقد بعض الأشخاص هذه العقوبة، في حين أثنى البعض الآخر عليها، واعتبروها رادعة للناس.

يُذكر أنّ هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الصين للعقاب العلني، منذ إلغائه في العام 2010.

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