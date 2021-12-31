المكسيك تواجه كورونا بلقاح عبد الله الكوبي

أصبحت المكسيك رابع دول أمريكا اللاتينية التي تمنح الاستخدام الطارئ للقاح عبد الله الكوبي، من أجل مواجهة كورونا.

وقالت السلطات الصحية المكسيكية إن اللقاح الجديد الذي لم يحظَ بموافقة منظمة الصحة العالمية حتى الآن آمن، ويفي بكافة شروط السلامة.

قرار السلطات الصحية في المكسيك جاء بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، خاصةً مع انتشار متحور أوميكرون، وعدم وجود جرعات كافية من اللقاح ويُعد لقاح عبد الله عاشر لقاحاً يتم إقراره في المكسيك.

وكانت كوبا قد أقرّت لقاح عبد الله، الذي يُعد أول لقاح تُنتجه أمريكا اللاتينية لكورونا في يوليو الماضي.

يُذكر أنّ كوبا طورت لقاحين جديدين لم تقرهما منظمة الصحة العالمية بعد، هما لقاح سوبيرانا 02، وسوبيرانا بلس.

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