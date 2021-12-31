هنا الزاهد ستلعب بطولة أول فيلم من إخراج تامر حسني

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن تعاقدها للعب دور البطولة في أول أفلام تامر حسني، على صعيد التأليف والإخراج.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم مع بداية العام الجديد، وبعد الانتهاء من التقاعد مع باقي الممثلين المشاركين فيه.

وكان تامر حسني قد وعد هنا الزاهد في أغسطس الماضي بالتعاون معها، بعدما أعلنت أثناء مشاركتها في أحد البرامج عن حبها الكبير، واحتفاظها بصوره وأغانيه ورغبتها بالتعاون معه، حيث نشر في حسابه الرسمي على إنستغرام الفيديو الذي تحدثت فيه عنه، وعلّق عليه بالقول: إن شاء الله نعمل دويتو قريباً، وأنتِ ما شاء الله نجمة النجمات.

يُذكر أنّ النجمة المصرية شاركت مؤخراً في مسرحية جوازة معفرتة، التي عُرضت في موسم الرياض وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

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