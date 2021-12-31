شركة Tecno تكشف عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة

رفعت شركة Tecno الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Tecno Pova 5G.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Media Tek Dimensity 900 5G، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة HIOS 8.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة ودقة عرض 1080 × 2460 بيكسل، وتردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 400 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة ستة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 270 دولارًا أميركيًا.

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