سامسونغ تُطلق هاتفاً جديداً من سلسلة M

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتف جديدة من سلسلة M، أطلقت عليه Galaxy M33 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Exynos 1200، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 405 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي سعتها بـ6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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