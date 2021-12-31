شخص ما قدم مراجعة لهاتف Galaxy S21 FE قبل إطلاقه رسمياً!

الكل على يقين بأن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE أصبح قريب جداً منا، وبناءً على التسريبات، فالجميع يقترح بأنه سيظهر بشكل رسمي يوم 3 يناير المقبل وسيكون متاحاً للشراء يوم 11 من نفس الشهر.

اليوم، إذا كان التقرير الصادر من موقع AndroidHeadline نقلاً عن مقطع فيديو تم نشره على موقع بوابة Reddit فلقد تمكن شخص ما من جنوب أفريقيا بشراء الهاتف من بائع تجزئة وعمل مراجعة سريعة للهاتف.

بالأمس قدم هذا الشخص مراجعة سريعة على شكل فتح علبة الجهاز، واليوم قام نفس الشخص باستكمال مراجعته لهاتف Galaxy S21 FE.

البداية تشير إلى أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة One UI 3.1 وهو أمر مخيب للآمال بالنظر إلى العديد من الأجهزة التي تم إطلاقها حديثاً بنظام أندرويد 12، في الواقع نظام أندرويد 12 أصبح رسمياً منذ عدة أشهر.

وتمكنت شركة سامسونج بالفعل من إطلاق واجهة One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12 لعدد كبير من هواتف سامسونج جالكسي. ربما الهاتف المتواجد في هذه المراجعة هو عبارة عن نموذج أولي من النماذج المبكرة التي تم تسريبها منذ عدة أشهر.

السبب الذي يجعلنا نعتقد ذلك هو أنه تم رصد هاتف Galaxy S21 FE خلال الآونة الماضية بنظام أندرويد 12 وذلك بفضل تسريب قوائم الهاتف على منصات المراجعات وغيرها من التسريبات الأخرى.

من حيث المواصفات، فسيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888 SoC أو Exynos 2100، ولكن النموذج المتواجد مع هذا الشخص يحتوي على معالج كوالكم، وهو أمر غريب نظراً لأن هواتف Galaxy S21 FE التي تم إطلاقها في جنوب أفريقيا تعمل بمعالج Exynos 2100، وبالتالي هذا يعني أن سامسونج تحاول تغيير قواعد اللعبة قليلاً.

ربما لا يكون هنالك نماذج بمعالج Exynos 2100 من الأساس، وأن يتم إطلاق الهاتف في جميع مناطق العالم بمعالج Snapdragon 888 SoC فقط.

الهاتف المتواجد في مقطع الفيديو يحتوي على ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بمساحة 128 جيجابايت، ولكن بالطبع سيكون هناك نماذج أخرى بتكوينات مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.