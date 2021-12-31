الإصدار النهائي والمستقر من واجهة One UI 4.0 أصبح متاحاً للتنزيل على Galaxy S20 و Galaxy Note 20

أطلقت اليوم الشركة الكورية الجنوبية تحديث واجهة One UI 4.0 النهائي المستند على نظام أندرويد 12 من أجل ثلاثة أجهزة وهذه الأجهزة اشتملت على هاتف Galaxy Z Fold 2 وسلسلة Galaxy S20 وسلسلة Galaxy Note 20.

وحسب التقرير الصادر من موقع AndroidHeadline فقد استأنفت اليوم شركة سامسونج التحديث المستقر من واجهة One UI 4.0 لسلسلة Galaxy S21 وهاتف Galaxy Z Fold 3 وهاتف Galaxy Z Flip 3، حيث أطلقت الشركة التحديث الجديد لهذه الهواتف في عدد كبير من الدول.

حتى وقت كتابة هذه السطور، فإن كل من الهواتف التالية تتلقى تحديث One UI 4.0 النهائي في سويسرا: Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20 FE و Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.

ومن المفترض أن يصل التحديث الجديد إلى هذه الهواتف وأكثر منها في بقية المناطق الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة. فقط كل ما نأمله أن تكون الشركة تمكنت من اختبار البرنامج الجديد وتأكدت من إصلاح أية أخطاء به.

للتذكير، الإصدارات التجريبية الأولية من واجهة One UI 4.0 عانت من أخطاء كثيرة جداً عندما تم إطلاقها لهواتف Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3. وهذا كان السبب الذي دفع بالشركة لتعليق طرح التحديث لفترة زمنية أطول حتى تتمكن من إصلاح المشاكل.

مما لا شك فيه استطاعت سامسونج تحسين نظام تحديثها لبرامجها الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتبر التحديث الثابت من واجهة One UI 4.0 لكل من سلسلة Galaxy S20 و Galaxy Note 20 دليل حي على ذلك.

حتى الآن، كل من سلسلة Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 2 تلقت التحديث المستقر من الواجهة.

ولكن إذا كنت تمتلك أي من هواتف Galaxy S20 أو Galaxy Note 20 فيمكنك انتظار تحديث One UI 4.0 النهائي خلال الأيام القليلة القادمة. يمكنك البحث يدوياً عن التحديث من داخل قائمة الإعدادات بهاتفك.

في الوقت الحالي، تعمل سامسونج على اختبار الواجهة من أجل سلسلة Galaxy Z Flip التي لم تتلقى التحديث بعد، وكذلك Galaxy S10 وأيضاً Galaxy Note 10.