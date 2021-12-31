Movano تكشف عن خاتم ذكي لمراقبة الأمراض المزمنة

أزاحت شركة Movano المختصة بالتقنية الصحية الستار عن خاتم ذكي لمراقبة الأمراض المزمنة، أطلقت عليه Movano Ring.

وأكدت الشركة المصنعة قدرة الخاتم على قياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، ومعدلات التنفس، وتتبع أنماط النوم، بالإضافة لقدرته على احتساب عدد الخطوات التي يمشيها المستخدم، والسعرات الحرارية التي يقوم بحرقها.

ويتميز الخاتم الجديد بقدرته على معرفة العادات الخاطئة التي يقوم بها المستخدم وتؤثر بشكل سلبي على صحته مشيرة إلى أنه سيتوفر بجميع المقاسات، وسيكون مناسبًا للرجال والنساء.

يُذكر أن Movano لم تكشف عن سعر الخاتم الذكي الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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