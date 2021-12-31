اكتشفت إصابتها بـ “كورونا” في الجو.. فحُجرت في مكان غريب

اضطرت مسافرة تدعى ماريسا فوتيو، إلى حجر نفسها في مرحاض الطائرة بعدما اكتشفت إصابتها بـ”كورونا” في الجو.

وشعرت “ماريسا” خلال الرحلة المتجهة من مطار شيكاغو الأمريكي إلى مطار ريكيافيك في أيسلندا بالتهاب في الحلق، الأمر الذي دفعها لإجراء اختبار كورونا سريع لتصدم بالنتيجة الإيجابية للاختبار.

وعلى الفور أبلغت المسافرة مضيفة الطيران التي بدأت البحث عن مكان آمن لحجر ماريسا فيه، ولم تجد سوى المرحاض لتضعها فيه بسبب امتلاء مقاعد الطائرة.

واضطرت للبقاء في مرحاض الطائرة لمدة ثلاث ساعات، في حين قامت المضيفة بوضع ورقة على باب المرحاض، كتب عليها عبارة “خارج الخدمة”.

ووثقت “ماريسا” لحظات الحجر بفيديو حقق أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على “تيك توك”، وظهرت فيه وهي تبكي على عائلتها التي تناولت معها العشاء قبل الرحلة.

وكانت الشابة الأميركية قد صعدت للطائرة بعدما جاءت نتيجة اختبار PCR الخاصة بها سلبية، وقالت إنها أجرت خمسة اختبارات سريعة قبل الصعود للطائرة، وكانت سلبية.

يُذكر أن شركة الطيران الأيسلندية مالكة الطائرة لم تصدر أي بيان أو تعليق على الحادثة.

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