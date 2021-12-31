عروض رأس السنة لمنتجات مايكروسوفت – ويندوز 10 و ويندوز 11 مجاناً ؟!

هناك أوقات في السنة تأتي معها دائمًا بعروض وخصومات كبيرة وهي عطلات وفترة رأس السنة الميلادية ومن هذه العروض اخترنا لك خصومات تتيح لك الحصول على مفتاح تفعيل أصلي ورسمي لـ ويندوز 10 أو أوفيس 2021 وغيرها من منتجات مايكروسوفت بسعر منخفض من خلال متجر Keysfan.com !

ويندوز 10 أو ويندوز 11 مجاناً

يمكنك الآن شراء أي من منتجات مايكروسوفت أوفيس 2016 أو 2019 أو 2021 والحصول على مفتاح الترخيص الخاص بـ ويندوز 10 أو ويندوز 11 مجاناً وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد!

ويندوز 11 برو مجاناً

Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only $48.46

Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only $37.91

Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only $31.76

وبندوز 10 برو مجاناً

Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) Only $42.01

Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) Only $30.74

Microsoft Office 2016 Professional (+Free Windows 10 Pro) Only $23.56

خصم 50% على مايكروسوفت ويندوز

الخصومات التي يقدّمها متجر Keysfan.com بمناسبة رأس السنة هي حقاً مفيدة وتنافسية، هذا حيث يمكنك أن تحصل على نسخة أصلية من ويندوز 10 في مقابل مبلغ أقل من 10 دولار أمريكي وبطريقة آمنة ومشروعة تماماً! كما يمكنك أيضاً الحصول على ويندوز 11 والإصدارات الجديدة من الأوفيس Office 2021 بأقل من 20 دولار أمريكي بعد استخدام كوبون الخصم EBK50

فيما يلي نعرض عليكم مفاتيح التفعيل المتوفرة لـ مايكروسوفت ويندوز من خلال متجر Keysfan.com :

Windows 10 Professional – $7.59

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – $12.43

Windows 11 Professional CD-Key – $17.71

Windows 11 Home CD-Key – $16.91

Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16

Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key – $13.5

خصم أكثر من 60% على مايكروسوفت أوفيس وغيرها

يمكنك الحصول على منتجات مايكروسوفت أوفيس باستخدام كوبون الخصم BKS62

Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – $77.90

Project Professional 2021 Key – 1 PC – $25.70

Visio Professional 2021 Key – 1 PC – $22.97

Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $22.15

Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $19.37

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $14.81

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – $31.15

متجر Keysfan.com هو متجر متخصص في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية لمنتجات مايكروسوفت المتنوعة وكذلك الألعاب والبرامج المختلفة على أجهزة الحاسوب بأسعار تنافسية، بضغطات زر وفي دقائق معدودة يمكنك أن تنهي عملية الشراء عبر الإنترنت وسوف يصلك مفتاح التفعيل الأصلي عبر البريد الإلكتروني الخاص بك. كما يوفر المتجر خدمة دعم فني يمكن التواصل معها من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]