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مصطفى قمر يتعرض لحادث سير

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأن الفنان المصري مصطفى قمر عشاقه بشأن صحته، بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابته برضوض بسيطة.

وقال الفنان المصري إن سيارة صدمته من الخلف أثناء قيادته لسيارته على طريق روض الفرج، مشيرًا إلى أن صاحب السيارة المتسببة بالحادث هرب بسيارته بشكلٍ فوري، ولم يتوقف ليسعفه أو يطمئن عن صحته.

ولفت مصطفى قمر إلى أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية، والتي أكدت تعرضه لرضوض وإصابات بمنطقة الصدر.

يذكر أن الفنان المصري يحضر حاليًا لألبوم غنائي جديد سيتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، بالإضافة إلى تحضيره فيلمًا سينمائيًا جديدًا سيُعرض في العام الجديد، وتصوير الجزء الثاني من مسلسل “فارس بلا جواد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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