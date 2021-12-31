ما فوائد تناول كمثرى واحدة في اليوم؟

روسيا – كشفت الدكتورة لودميلا ميكاتيوك خبيرة التغذية الروسية، كيف يؤثر تناول كمثرى واحدة في اليوم في عمل أعضاء الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكمثرى “الأجاص” تحتوي على 20 بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى الألياف الغذائية، التي بفضلها تتحسن عملية الهضم وعمل الجهاز الهضمي. كما أنها قادرة على ربط الأحماض الدهنية، وهي بذلك تخفض مستوى الكوليسترول.

وتقول، “قشرة الكمثرى مفيدة بصورة خاصة. لأنها تحتوي على مركبات الفلافانويد المفيدة للقلب والأوعية الدموية، لأنها تخفض من هشاشة الشعيرات الدموية، وتجعل كريات الدم الحمراء أكثر مرونة”.

وتضيف، كما تحتوي الكمثرى على مركب أربوتين الذي له خصائص مضادة للبكتيريا.

وتقول، “يحتوي مركب الأربوتين على نسبة عالية من البوتاسيوم ما يساعد على مكافحة التهابات الجهاز البولي، إلى جانب تأثيره المدر للبول”.

وتضيف، ولكن مع كل هذه الفوائد، لا ينصح مرضى السكري ومن يعاني من قرحة المعدة بتناول الكمثرى، لأنها تحتوي على ألياف غذائية خشنة. لذلك يجب تناول الكمثرى باعتدال، لأن الإفراط بتناولها يسبب الإسهال.

المصدر: نوفوستي

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