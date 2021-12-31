“ذا روك” يهاجم فين ديزل ويرفض دعوته للعودة لـ Fast and Furious

رفض الفنان الأميركي دواين جونسون المشهور باسم “ذا روك” الدعوة العلنية التي وجهها له الفنان فين ديزل، من أجل العودة إلى سلسلة Fast and Furious.

وقال الفنان الأميركي إنه يرفض بشكل قطعي العودة للسلسلة من أجل لعب شخصية هوبز التي جسدها في أربعة أجزاء شارك فيها وعرضت في الفترة ما بين 2011 و2017 قبل أن ينسحب منها لخلافات بينه وبين فين ديزل.

ووصف “ذا روك” الفنان فين ديزل بـ”المتلاعب”؛ لأنه دعاه علانية إلى العودة للسلسة رغم أنه أبلغه بشكلٍ خاص عدم رغبته في العودة إليها مهما حدث.

وأبدى انزعاجه من ذكر أولاده وإشارته إلى وفاة بول واكر في الدعوة، وقال: كان يجب عليه أن يبقيهم بعيدًا عن الدعوة.

يذكر أن الجزء العاشر من السلسلة الشهيرة سيتم عرضه يوم 19 مايو 2023.

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