أسباب تدفعك لتناول الكمثرى يوميًا

أكدت الطبيبة الروسية لودميلا ميكاتيوك أهمية تناول الكمثرى “الإجاص” بشكل يومي، وقالت إن تناول ثمرة واحدة منها يوميًا؛ يمنح الجسم فوائد عديدة.

وأشارت “ميكاتيوك” إلى أن ثمرة الكمثرى الواحدة تقدم للجسم 20% من حاجته اليومية من الألياف، وتُحسّن عمل الجهاز الهضمي، وتُخفض مستوى الكوليسترول؛ لقدرتها على ربط الأحماض الدهنية.

ودعت إلى تناول قشر “الإجاص” لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد المفيدة للقلب والأوعية الدموية، والتي تُخفض من هشاشة الشعيرات الدموية، وتجعل كريات الدم الحمراء أكثر مرونة.

وقالت إن الكمثرى تحتوي على مركب الأربوتين الذي يتميز بخصائص مضادة للبكتريا، ونسبة عالية من البوتاسيوم التي تعمل على مكافحة التهابات الجهاز البولي.

وحذرت الطبيبة الروسية مرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة؛ من الإفراط في تناول الكمثرى، وقالت إن الإفراط في تناولها يؤدي للإسهال.

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