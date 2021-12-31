مؤلف لعبة الحبار يؤكد تفاوضه مع نتلفيكس على إنتاج الموسم الثاني والثالث

أكد مؤلف مسلسل لعبة الحبار هوانغ دونغ هيوك، وجود مفاوضة مع منصة نتفليكس لإنجاز موسم ثاني وثالث من المسلسل الذي حقق جماهيرية كبيرة، عندما عُرض لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وأشار المؤلف البالغ من العمر 50 عاماً إلى أنّ المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وأنّ الاتفاق مع نتفليكس بات وشيكاً.

من جانبها أكدت منصة نتفليكس وجود مفاوضات من أجل إنتاج مواسم جديدة، وقالت إنهم يناقشون مع المؤلف مجموعة من الاحتمالات لسيناريو العمل.

وتناول الموسم الأول من المسلسل قصة 456 شخصاً يعانون من ضائقة مالية، ويجدون أنفسهم بشكل مفاجئ في لعبة مميتة من أجل الحصول على الأموال، حيث يفقد 455 شخصاً حياتهم في حين يفوز المتسابق الأخير بمبلغ ضخم.

يُذكر أنّ الموسم الأول من لعبة الحبار، حطّم جميع الأرقام القياسية بتاريخ نتفليكس.

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