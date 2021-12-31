تناول الفاصولياء مرتين أسبوعياً يقي من التهاب المفاصل

أكدت مؤسسة التهاب المفاصل في بريطانيا، أهمية تناول الفاصولياء في الوقاية من التهاب المفاصل.

وقالت المؤسسة البريطانية إن الفاصولياء طعام صحي، يمنح الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وأشارت المؤسسة البريطانية، إلى أنّ الفاصولياء تُخفض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لغناها بمضادات الأكسدة والألياف والمغذيات النباتية، التي تساعد على خفض بروتين C التفاعلي، ولأنّها مصدر مهم للبروتين.

ودعت المؤسسة البريطانية لتناول الفاصولياء مرتين في الأسبوع، بدون أن تُحدد طريقة مُعيّنة لطبخها.

وقالت مؤسسة التهاب المفاصل في بريطانيا، إن الفاصولياء تحتوي على عناصر غذائية تساعد في حفاظ الشخص على وزنه، وتمنع زيادته.

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