نمر ماليزي يفقد حياته بسبب دخول رجل فضولي لمكان سكنه

شهدت حديقة حيوانات مدينة نيبلز الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حادثةً مؤسفة للغاية، راح ضحيتها نمر ماليزي يُدعى إيكو.

حيث اضطر شرطي لإطلاق النار على الذكر البالغ من العمر 8 سنوات، بعدما أمسك بيد شخص تسلل للمنطقة المحظورة الخاصة به.

ووقعت الحادثة عندما قام الرجل البالغ من العمر 20 عاماً بالاقتراب من النمر، قبل أن يمد يده من السياج لمداعبته ليقوم النمر بالانقضاض عليها.

ورغم محاولة الرجل سحب يده، إلّا أنّه لم يتمكن، حتى قام أحد رجال الشرطة بقتل النمر إيكو.

وتم نقل الرجل المصاب والذي يعمل في شركة تنظيفات إلى المستشفى؛ من أجل علاج الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

وسادت حالة من الحزن بين موظفي الحديقة الذين تلقوا دعماً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أعلنت الحديقة عن إنشائها وحدة دعم لمساعدة الموظفين نفسياً على تجاوز حالة الحزن التي أصيبوا بها، بعد مقتل النمر.

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