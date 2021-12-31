غادة عبد الرازق ستشارك بالموسم الرمضاني بمسلسل “أبواب خليفة”

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تراجعها عن قرار الغياب عن الموسم الرمضاني، ومشاركتها بمسلسل أبواب خليفة.

وقالت الفنانة المصرية، إنها تراجعت عن قرار الانسحاب بفضل التشجيع الذي تلقته من زوجها وعائلتها.

وأشارت إلى أنّ مسلسل أبواب خليفة سيتكون من 15 حلقة فقط، وقالت إنّها ستلعب دور امرأة مصابة بمرض نادر غير معروف على المستوى الاجتماعي، وأوضحت أنّ بعض الناس نجحوا في الشفاء منه، في حين فشل البعض الآخر في ذلك.

وأكدت أنّ رسالتها من المسلسل ستكون مُوجّهة للأشخاص المصابين بهذا المرض، لكي يعالجوا المرض بشكل فوري ولا يجعلوه يصل لمرحلة تُهدد حياتهم.

يُذكر أنّ النجمة المصرية قالت إنّ الشركة المنتجة، ستقوم بالكشف عن باقي الممثلين المشاركين في المسلسل خلال الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية