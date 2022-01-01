تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الجديد

كشفت التسريبات الواردة من شركة فيفو الصينية عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة، ستطلق عليه Vivo Y21t.

وينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Funtouch 11.1.

وتزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة IPC LCD مقاس 6,51 بوصة وبدقة عرض 720 ×1600 بيكسل، ومعدل سطوع 270 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد المتوقع طرحه في الأسواق خلال شهر يناير 2022.

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