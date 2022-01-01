تيليجرام يُودّع العام 2021 بتحديث جديد

أصدرت الشركة المالكة لتطبيق تيليجرام تحديثاً جديداً مع نهاية العام 2021، جلب معه مجموعة من الميزات الجديدة.

ومن أهم الميزات التي حصل عليها التطبيق ميزة التفاعل مع الردود، حيث أصبح بإمكان المستخدم التفاعل مع الردود الموجودة في محادثته بطريقة مشابهة للتفاعل مع الردود في فيس بوك، مع إتاحة المجال للمستخدم لإضافة رموز تعبيرية للقائمة التي يستخدمها للتفاعل مع الردود.

كما جلب التطبيق ميزة جديدة لمنع حرق أحداث المسلسلات والأفلام، حيث سيقوم التطبيق بتشويش الرسائل التي تحتوي على معلومات عن المسلسلات والأفلام، ولن يقوم بعرضها واضحة إلّا بعد موافقة المستخدم.

كما سهّل التطبيق عملية التواصل بين الأشخاص الغرباء والذين يتحدثون بلغات مختلفة، من خلال تفعيل خاصية الترجمة من الإعدادات، الأمر الذي يساعدهم على فهم الرسائل بشكل فوري.

ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها تيليجرام، ميزة تخصيص وتغيير ألوان الباركود الخاصة بالمستخدمين على كافة المنصات.

يُذكر أنّ تطبيق تيليجرام شهد خلال العام 2021 تحديثات عديدة، جلبت معها مجموعة كبيرة من الميزات التي ساهمت في زيادة عدد مستخدمي التطبيق بشكلٍ كبير.

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