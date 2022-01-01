تحديث تيليجرام – مزايا جديدة رائعة بمناسبة العام الجديد ، تعرف عليها!

بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 قام تطبيق تيليجرام بإطلاق تحديث جديد متوفر على جميع الأجهزة يتضمن عدداً من المزايا المهمة التي تسهل عملية التواصل بين مستخدمي التطبيق، وسوف نتطرق إليها الآن.

ميزة التفاعلات Reactions

يمكنك الآن التفاعل مع الرسائل على تيليجرام بإضافة التفاعلات عليها دون الحاجة إلى الرد عليها بأسلوب يشبه التفاعل مع منشورات فيسبوك المعروف للجميع. الضغط مرتين على الرسالة لإرسال رمز التفاعل السريع والضغط مرة واحدة (ضغطة مطوّلة في iOS) للمزيد من الرموز الفردية التفاعلية.

ميزة تشويش النص

هذه الميزة تسمح لك بعمل تشويش على رسالة أو جزء من الرسالة حتى لا يظهر للمستخدم أو المستخدمين الآخرين إلا إذا ضغطت عليه لإزالة التشويش.

ترجمة الرسائل

هناك مئات الملايين من المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق تيليجرام للتواصل والآن يضيف التطبيق ميزة جديدة حتى يتجاوز المستخدمون حاجز اختلاف اللغة وهي ميزة ترجمة الرسائل التي تدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية.

يمكن تفعيل الترجمة من الإعدادات Settings > اللغات Languages. يُضيف زر الترجمة الجديد إلى قائمة الرسالة عند الضغط عليها. الترجمة متاحة على كل أجهزة الأندرويد، لكن على نظام iOS تتطلب iOS 15.0 أو أحدث.

رموز QR الملونة

الىن يمكنك مشاركة جهة الاتصال الخاصة بأي حساب أو مجموعة على شكل كود القرءاة السريعة QR Code مع تخصيص الأشكال والألوان التي تريدها قبل المشاركة.

الوجوه التعبيرية التفاعلية

عند إرسال بعض الوجوه التعبيرية مثل النار أو الجليد أو الوجه الباكي أو الوجه المنبهر أو الوجه المرعوب ستجد تأثيرات خاصة تظهر على كامل الشاشة بعد الضغط عليه لجعل الأمر معبراً أكثر لطرفي المحادثة.