منوعات

سماء تكساس تُمطر الأسماك

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب سكان مدينة تيكساركانا في تكساس الأميركية بالحيرة بعد أن سقطت الأسماك من السماء، في مشهد غريب وغير مألوف.

وبدأت الواقعة بعد فترة من هطول الأمطار، عندما بدأ السكان في ملاحظة شيء غريب تمثّل في صوت مرتفع لهطول الأمطار، وعندما خرج السكان لاحظوا أن الصوت المرتفع كان لتساقط الأسماك من السماء على المنازل والشوارع.

وبحسب مدير إحدى محلات السيارات في المدينة؛ فإن الأسماك تساقطت خلال عاصفة رعدية الأربعاء الماضي، مضيفًا أنه لاحظ سقوط العشرات من الأسماك يتراوح طول الواحدة منها ما بين 6 و 7 بوصات.

كما لاحظ السكان أن الأسماء المتساقطة قد فتحت رؤوسها وهو ما يدل على أنها سقطت من مكان مرتفع، في حين فسر أحد خبراء الأرصاد الجوية الوطنية الحادثة بأن الرياح تلتقط الأسماك وتُنزلها مثل أي حطام.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك