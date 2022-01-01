الرقص.. حيلة فريق ياباني لتسجيل هدف

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لهدف غريب سجله فريق تاكاغاوا غاكوين في مرمى الفريق المنافس خلال مباراة أقيمت في دوري المدارس الثانوية في اليابان.

وحصل لاعبو فريق تاكاغوا غاكوين على ركلة حرة، وقبل تنفيذها تجمع اللاعبون في منطقة الجزاء وشكّلوا دائرة رقصوا فيها؛ الأمر الذي تسبب في حالة إرباك للفريق المنافس الذي لم يستطع مراقبة اللاعبين.

وباغت اللاعبون الراقصون منافسهم عندما تحركوا بطريقة مدروسة لحظة تنفيذ زميلهم للركلة الحرة، وتمكنوا من تحويلها لهدفٍ جميل.

وحظي الفيديو الطريف بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وبأكثر من خمسة ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، وترك رواد مواقع الإنترنت مجموعة من التعليقات الطريفة حول الفيديو، وقالوا إن اللاعبين نفذوا رقصة تشبه رقصة الفتيات الصغيرات بالدوران في دائرة.

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