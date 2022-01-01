وائل كفوري يهنئ عشاقه بالعام الجديد

نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر حسابه على منصة تويتر، تغريدةً هنأ من خلالها عشاقه ومحبيه بالعام الجديد.

وتمنى “ملك الرومانسية” لجمهوره سنة مليئة بالحب وراحة البال، والصحة التي عدّها أهم شيء في الحياة.

وتفاعل عشاق النجم اللبناني مع التغريدة بشكلٍ كبير، وتمنوا بالمقابل عامًا سعيدًا لوائل وعائلته، وطلبوا منه تقديم أغنيات جديدة مميزة.

وكان وائل كفوري قد اختتم حفلاته في العام الماضي يوم 29 ديسمبر الماضي، بعدما أحيا حفلاً كامل العدد في تركيا، قدم فيه مجموعة من أغنياته الرائعة والمميزة.

يُذكر أن الفنان اللبناني أحيا خلال شهريْ نوفمبر وديسمبر حفلات فنية عدّة، أبرزها حفلته في موسم الرياض والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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