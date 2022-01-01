شيرين تكشف سر حلاقة شعرها.. وهذه أمنياتها في العام الجديد

كشفت الفنانة المصرية شيرين، من خلال لقاء تلفزيوني، عن الأسباب التي دفعتها إلى حلاقة شعرها على الصفر.

وقالت إن هذا الفعل وراثي في عائلتها، حيث كان والدها يقوم بحلاقة شعره بالكامل بعد كل أزمة يمر بها.

ووجهت شكرها لجمهورها الذي ساندها وشعر بألمها، ونصحت السيدات بعدم تقليدها وحلاقة شعرهن.

وأكدت الفنانة المصرية شعورها بالخوف من رد فعل ابنتيها، ومن عدم تقبل جمهورها في أول حفلة أحيتها بعد الطلاق والتي كانت في دبي.

وأشارت شيرين إلى تلقيها اتصالات من نساء يحاربن السرطان، واللاتي شكرنها، لأن حلاقة الشعر من وسائل دعمهن.

وعن أمنياتها في العام 2022، قالت شيرين إنها تتمنى المشاركة في مسلسل كوميدي من أجل إظهار الجانب الكوميدي في شخصيتها.

يُذكر أن شيرين أعلنت في الشهر الماضي طلاقها من زوجها حسام حبيب دون أن تكشف عن أسباب الطلاق.

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