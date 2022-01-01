رصد هاتف OnePlus 10 Pro بذاكرة 12 جيجابايت على منصة GeekBench!

حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي على موعد إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro، ولكن جميع الدلائل تشير إلى أننا أصبحنا قريبين جداً من رؤيته على أرض الواقع.

السبب الذي يجعلنا نعتقد بأننا أصبحنا قريبين من موعد الكشف عن الهاتف بشكل رسمي هو نتيجة رصد الهاتف خلال الأيام القليلة الماضية على منصات اختبار الأداء ومختلف قوائم شهادات الاعتمادات.

هذه القوائم لا تحتوي على تفاصيل دقيقة حول المواصفات، على الرغم من أننا نعلم معظمها بالفعل، ولكن دائماً منصة GeekBench لا تفصح عن الكثير من مواصفات الهاتف باستثناء نوع شريحة المعالجة المستخدمة وسعة الذاكرة العشوائية.

فبعدما تم رصد الهاتف منذ أيام قليلة على شهادة الاعتماد الصينية Chine 3C والتي أكدت على أن هاتف OnePlus 10 Pro سيدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط فقط، اليوم تم رصد الهاتف من جديد على منصة GeekBench برقم طراز NE2210 وهو نفس رقم الطراز الذي تم رصده على منصة 3C.

قائمة الهاتف على المنصة تؤكد لنا أنه سيأتي مدعوماً بشريحة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وسيتم تشغيل الهاتف بأحدث إصدار من نظام أندرويد (Android 12).

أما وفيما يتعلق بقدرات الأداء، فقد تمكن هاتف OnePlus 10 Pro من تسجيل 976 نقطة في الأداء المستند على النواة الفردية، واستطاع أن يحقق 3496 نقطة في الأداء المستند على تعدد النوى.

الغريب في الأمر أن هذه النتائج أقل من نتيجة هواتف OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro التي تم إطلاقها في مارس الماضي، ولكن هناك تفسير واحد لذلك، وهو أن النموذج الذي تم رصده على GeekBenck لم يتم تحسينه بشكل كامل من أجل الاستفادة من أقصى قدرات شريحة Snapdragon 8 Gen 1.

هناك تفسير أخر محتمل، وهو أنه من الممكن أن تكون الشركة قامت بتخفيض سرعة تردد المعالج من أجل الحفاظ على درجة حرارة الهاتف وإطالة العمر الافتراضي للبطارية.

على كل حال، هذه مجرد تكهنات ولا نعلم أي منها ستكون صادقة. من المتوقع أن تطلق شركة ون بلس هاتف OnePlus 10 Pro أولاً في الصين ثم بعد ذلك سوف تطلقه عالمياً في شهر مارس. لذا، لا يزال هناك متسع من الوقت لمعرفة الكثير من التفاصيل حول السلسلة الجديدة.