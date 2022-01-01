“بلاك بيري” تدق المسمار الأخير في نعش هواتفها

دقت شركة “بلاك بيري” الأميركية المسمار الأخير بنعش هواتفها بعدما أعلنت عن إيقاف دعم الهواتف العاملة بنظام 7,1 وحتى 10 للكثير من الخدمات بدءًا من 4 يناير الجاري.

وقالت الشركة الأميركية إن هواتفها ستفقد خصائص مثل إجراءات المكالمات وإرسال الرسائل، وعدم الوصول للبيانات، أو الاتصال برقم الطوارئ 911، وبعض خدمات الواي فاي.

وكانت الشركة الأميركية قد قامت، في وقتٍ سابقٍ، بإيقاف المتجر الخاص بالتطبيقات، وإيقاف تطبيق BBM للرسائل.

وحظيت “بلاك بيري” بشعبية كبيرة في العالم قبل ظهور نظام أندرويد، حيث كانت هواتفها ونظامها الأفضل.

يذكر أن “بلاك بيري” حاولت إنقاذ مكانتها في الأسواق العالمية من خلال إطلاق هواتف Evolve الذكية، وهاتف Key الذي طرح في العام 2018 قبل أن تتوقف بعد ذلك عن إصدار الهواتف الذكية، بعدما فشلت في إعادة ثقة العملاء بأجهزتها.

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