سنجاب متعطش للدماء يُثير الذعر بقرية بريطانية

أثار سنجاب رمادي متعطش للدماء الذعر في بلدة باكلي الواقعة في ويلز بعدما قام بمهاجمة سكان البلدة بشكل متكرر.

وشنّ السنجاب، الذي أطلق عليه سكان البلدة اسم “سترايب”، هجمات متكررة على السكان أثناء سيرهم في حدائق منازلهم، وتسبب بإصابة 18 شخص بجروح.

وتداول سكان القرية مجموعة من الصور للسنجاب الشرير، وقالوا إنه يُشكّل خطورة عليهم، وإن بعض الأشخاص المصابين اضطروا للذهاب للمستشفى لتلقي علاج ضد عضاته.

واستمرت مشكلات أهل البلدة مع السنجاب الدموي حتى تمكنت السيدة كورين رينولدز من الإمساك به بعدما وضعت له الفول السوداني الذي يحبه.

وقامت المرأة بتسليم السنجاب للجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات والتي استخدمت الموت الرحيم لقتل السنجاب الدموي.

وعبّرت الجمعية عن أسفها لقتل السنجاب بهذه الطريقة، وقالت إنها اضطرت لذلك لأن التشريعات تمنع إعادة السناجب البرية إلى الطبيعة.

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