غوغل تضطر لإيقاف تحديثات هواتف بيكسل6 وبيكسل6 برو

أوقفت الشركات البرمجية التحديثات التي أطلقتها في ديسمبر الماضي لهواتف بيكسل6 وبيكسل6 برو؛ بسبب الإبلاغ عن عيوب برمجية.

جاء ذلك بعدما عانى المستخدمون من التحديثات الجديدة التي أدت إلى إلغاء المكالمات الهاتفية، وتسببت في ضعف الشبكة.

وقالت الشركة الأميركية إنها ستوقف التحديثات التي أطلقتها مؤخرًا حتى نهاية يناير الجاري، لتعيد إطلاقها مجددًا بعد إصلاحها.

وكانت تحديثات ديسمبر قد جلبت ميزة الشحن اللاسلكي بسعة 23 واط، بالإضافة إلى تحديثات أخرى متعلقة بتحسين أسلوب استخدام الهاتف.

يُذكر أن المشكلات التي سببتها التحديثات الجديدة وضعت غوغل في حرجٍ كبيرٍ، في وقتٍ كانت تتباهي فيه بهذه الهواتف، وتؤكد تفوقها على هواتف أندرويد التي صدرت في الربع الأخير من العام الماضي.

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