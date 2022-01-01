تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Oppo الجديد

كشفت التسريبات الواردة من شركة Oppo عن استعداد الشركة لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Oppo Find X5.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 9000 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزوّد الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة Samsung E4 AMOLED LTPO مقاس 6,78 بوصة ودقة عرض 2K، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستَأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ومن المتوقّع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

ولفتت التسريبات إلى أن بطارية هذا الهاتف ستكون بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات أشارت إلى أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال شهر مارس القادم.

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