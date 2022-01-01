ASUS ROG Flow Z13 – اسوس تعتزم الإعلان عن أقوى تابلت ألعاب في العالم خلال معرض CES 2022

في بداية شهر نوفمبر الماضي تم رصد بعض الشائعات التي تفيد بأن شركة أسوس تعتزم الإعلان عن لاب توب جديد سيكون خليفة لجهاز ROG Flow X13. ولكن يبدو أن هذه الشائعات لم تكن صحيحة.

اتضح لنا أن الشركة التايوانية العملاقة تخطط من أجل الكشف عن حاسوب لوحي جديد. فبناءً على تغريدة جديدة على حساب الشركة على موقع تويتر، فإن الجهاز اللوحي القادم سيأتي باسم ROG Flow Z13 وسيتم إطلاقه يوم 4 يناير خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

يأتي هذا الإعلان مصحوباً بملصق إعلاني يؤكد على أن حاسوب ROF Flow Z13 سيكون أقوى تابلت ألعاب في العالم على الإطلاق. أيضاً يتضح من خلال الملصق أن الحاسوب اللوحي الجديد سيأتي مع موصل XG Mobile.

وجود موصل XG Mobile يعني أن التابلت سوف يسمح بإمكانية توصيل البطاقات الرسومية الخارجية eGPU ولكن من الضروري أن تكون البطاقة الرسومية مدعومة بالمقام الأول.

يتم تسمية وحدة المعالجة الرسومية الخارجية باسم XG Mobile والتي من شأنها أن تعزز مستوى الأداء داخل الألعاب التي تحتوي على رسوميات وجرافيك كثيف من أجل توفير القدرة على الاستمتاع بالألعاب برغم الاعتماد على تابلت نحيف وصغير الحجم. وبغض النظر عن الألعاب، من المفترض أن توفر قاعدة eGPU عدداً كبيراً من منافذ USB.

الأمر الأخر الذي يتضح لنا من خلال وجود موصل XG Mobile هو أنه من الضروري أن تابلت ROG Flow Z13 سيعمل بنظام ويندوز وربما سوف يستهدف نفس السوق الذي يستهدفه لاب توب Microsoft Surface Pro 8 الهجين.

يُقال بأن التابلت الجديد سيحتوي على وحدة معالجة مسرعة APU من شركة AMD وربما تكون من فئة AMD Ryzen 6000 والتي تتميز بمعمارية Zen 3 ووحدة معالجة رسومية مدمجة RDNA 2 مع العديد من التحسينات الضخمة في قسم Vega iGPU.

من المتوقع أن تكون وحدة المعالجة المسرعة على قدم المساواة في أداء الرسوميات مع بطاقة GTX 1050 Ti وربما يكون لديها القدرة على تقديم تجربة قريبة جداً من بطاقة NVIDIA Geforce GTX 1650.

على كل حال، ستتضح الأمور بشكل أفضل بعدما يتم إطلاق تابلت ROG Flow Z13 يوم 4 يناير خلال معرض CES 2022.