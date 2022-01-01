واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة شبيهة بخرائط غوغل

تستعد شركة ميتا الأمريكية المالكة لتطبيق واتس آب، لإضافة ميزة جديدة شبيه بخرائط غوغل.

وستمنح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدمين من أجل البحث عن الأنشطة التجارية الموجودة في منطقتهم كمحلات الملابس، المقاهي، والمطاعم وغيرها.

وأشارت ميتا إلى أنّ الميزة الجديدة ستتوفر في قائمة منفصلة تحمل اسم الأنشطة التجارية القريبة، التي تضم أقساماً من مختلف الأنشطة التجارية، وبمجرد اختيار المستخدم لأحد الأقسام ستظهر له قائمة بالمحلات التابعة لهذا القسم الموجودة في المنطقة.

وقالت الشركة الأمريكية، إنّ الميزة الجديدة ما زالت قيد التطوير حالياً.

يُذكر أنّ ميتا لم تكشف عن موعد طرح الميزة الجديدة، ووعدت المستخدمين بمزيد من الميزات خلال العام 2022.

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