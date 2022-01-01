عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بداء مينيير

أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله ضجةً كبيرةً، بعدما كشف عن إصابته بداء مينيير.

حيث أعلن النجم السعودي إصابته بهذا المرض خلال الحفل الذي أحياه مع فنان العرب محمد عبده، في العاصمة السعودية الرياض.

وطلب عبد المجيد عبد الله الدعاء له بالشفاء من التهابات الأذن الداخلية، التي تجعل المصاب بها غير قادر على الاتزان، وقال إنّه سيعود للوقوف أمام جمهوره بعد الشفاء من المرض بشكلٍ كامل.

وتفاعل عشاق عبد المجيد عبد الله مع الخبر بشكلٍ كبير، وتمنوا له الشفاء العاجل.

ويُعد داء مينيير من الأمراض التي تُصيب الأذن الداخلية، وتؤثر بشكل سلبي على السمع والتوازن.

يُذكر أنّ الأطباء لا يعرفون السبب الأساسي لحدوث هذا المرض، لكنهم يقولون إنّه يحدث نتيجة تجمع كمية غير طبيعية من السوائل في الأذن الداخلية.

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