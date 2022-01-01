أحمد بدير يعلن مشاركته بمسلسل “الاختيار3”

أعلن الفنان المصري أحمد بدير، انضمامه لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

وقال النجم المصري في تصريحات صحفية، إنّه تعاقد على المشاركة بالعمل بدون أن يقرأ النص أو يعرف دوره فيه، وبرر الأمر بأنّ هذا العمل عمل وطني، ويكفيه شرف المشاركة فيه.

وأكد أنّ قيمة الدور غير مهمة بالنسبة له، وأكد أنّه كان سيوافق على المشاركة حتى لو طلبوا منه المرور من أمام الكاميرا فقط.

وأشار أحمد بدير لأنّه كان يتمنى المشاركة في المسلسل من الجزء الأول، الذي رصد بطولات الشهيد أحمد منسي.

من جهةٍ أخرى تُواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع الفنانين الذين سيشاركون فيه، وكانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تعاقدها مع صبري فواز وخالد الصاوي، بالإضافة لأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، وياسر جلال الذين سيلعبون دور البطولة فيه.

يُذكر أنّ الجزأين الأول والثاني من مسلسل الاختيار حققا نجاحاً كبيراً في العالم العربي عامةً، ومصر خاصةً.

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