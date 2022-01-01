جديد التكنولوجيا مقياس لتتبّع نشاط الرئة

شهدت سوق التكنولوجيا إطلاق جهاز جديد قادر على تتبع نشاط الرئة، حمل اسم Airpen.

وقالت الشركة المنتجة إنّ الجهاز الجديد يساعد على قياس نشاط الرئة وقوتها أثناء التنقل، بالإضافة لقدرته على تتبع مدى صعوبة الشهيق والزفير.

وأشارت الشركة المصنعة إلى أنّ جهازها الجديد يعمل بذات الطريقة التي يعمل بها جهاز التنفس، ويحتوي على وحدة صغيرة بها مروحة بداخلها تدور عند الشهيق والزفير، ليقوم بعدها الجهاز بحساب عدد الدورات في الدقيقة للمروحة لقياس مدى قوة الرئتين.

وتُرسل المعلومات التي يجمعها الجهاز لتطبيق يقوم بإنشاء لوحة معلومات لنشاط الرئة، وذلك من أجل مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة.

ويتميز هذا الجهاز بحجمه الصغير وبإمكانية وضعه في الجيب.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة لم تكشف عن سعر الجهاز الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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