هل النبيذ الأحمر مفيد حقا؟

روسيا – أوضح طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، إن ما يشاع عن فوائد كأس من النبيذ الأحمر للقلب والأوعية الدموية، غير صحيح وعديم الأساس.

وذكر بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز “باكوليف” الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو، إذا كان المرء يرغب بشرب الخمر فمن الأفضل اختيار النبيذ الأبيض، لأن الجسم يتخلص منه بشكل أسرع.

وأضاف بوكيريا، خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي فائدة من كأس من النبيذ الأحمر: “هذا الكلام مبتدع لا أكثر. ربما كان طعم النبيذ الأحمر ومذاقه أفضل من الأبيض. لكن إذا كان لا بد من الشرب، فتناول النبيذ الأبيض”.

وأشار إلى أن النبيذ الأبيض، يعتبر من المواد المدرة للبول بشكل جيد، ويقوم الجسم بطرحه خارجا بشكل أسرع.

وأضاف الطبيب: “كدليل على ذلك، أذكركم بأن المشرف المحترف على إدارة السهرات في القوقاز، يضطر لشرب عدد كبير من الكؤوس لأنه يرفع الأنخاب وهو عادة لا يشرب سوى النبيذ الأبيض حتى لا يصيبه الثمل بسرعة”.

وشدد على أن الكحول الموجود في النبيذ الأحمر، لا يتبخر من الجسم بسرعة.

المصدر: نوفوستي

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