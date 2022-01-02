المدير التنفيذي لشركة ريلمي يلمح بتفاصيل جديدة حول مواصفات الرائد القادم Realme GT 2 Pro!

من المقرر أن تستضيف شركة ريلمي – Realme الأسبوع المقبل حدث إطلاق جديد في الصين من أجل الإعلان عن هاتفها الرائد القادم Realme GT 2 Pro وربما أو ربما لا قد يتم الإعلان عن هاتف ذكي أخر بجانب Realme GT 2 Pro باسم Realme GT 2. ولكن اليوم، خرج المدير التنفيذي على الإنترنت بتفاصيل جديدة البعض يعتقد أنها خاصة بمواصفات شاشة العرض.

حيث ألمح Xu Qi وهو المدير التنفيذي لشركة ريلمي على موقع Weibo الصيني بدقة أبعاد شاشة عرض هاتف Realme GT 2 Pro قائلاً في منشوره “32161440” والتي تعني بالطبع 3216×1440 بكسل – على الأقل هذا ما نعتقده حتى الآن.

جميع المصادر الأجنبية تقترح نفس التخمين الذي لدينا الآن، فمن المؤكد أن هذه هي دقة عرض الشاشة في هاتف Realme GT 2 Pro، علاوة على ذلك، من الممكن أن تأتي الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع أقل من 21:9 ، مما يعني أن الهاتف لديه شاشة 3.2K ومن الضروري أن نحصل على المزيد من المعلومات حول هذه التفاصيل خلال الأيام القادمة.

الجميع يعتقد أن الهاتف القادم سيأتي على هيئة طُرز مختلفة، الطراز الرئيسي وطراز قياسي وربما يأتي باسم Realme GT 2 وطراز ثالث سيكون تركيزه أكبر على جانب قدرات التصوير الفوتوغرافي والكاميرا.

على كل حال، من المؤكد أن تظهر الأمور بشكل أو بصورة أكثر وضوحاً يوم 4 يناير القادم. وقد تعاونت الشركة مع المصممNaoto Fukasawa من أجل تطوير Realme GT 2 Pro

وسيأتي إصدار Master Edition بظهر أبيض يشبه الورق ويحتوي الغلاف الخلفي للكاميرا على وحدة تصوير ثلاثية ذات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري OIS وشعار Realme وتوقيع المصمم على اليمين.

التسريبات التي تم رصدها الأسابيع الماضية تفيد بأن هاتف Realme GT 2 Pro لديه شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ودقة +QHD قياسها 6.7 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 مقترناً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1 وقد تصل إلى 1 تيرابايت مع الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.