الوجه الآخر لـ”أوميكرون”.. هذا تأثيره على “مناعة القطيع”

وتشير بيانات “رويترز” إلى أن الإصابات وصلت مستوى قياسيا حيث اكتشف ما يزيد قليلا على مليون إصابة يوميا حول العالم بين 24 و30 ديسمبر.

لكن عدد الوفيات لم يرتفع، مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا، وتؤدي الى الوصول إلى مناعة القطيع مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية.