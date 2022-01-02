تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة متنوعة من التطبيقات المميزة و عروض مجانية حصرية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Smart Spend لإدارة النفقات

هو تطبيق مميز يساعدك على إدارة نفقاتك ومعرفة أين تذهب نفقاتك في أوجه الإنفاق المختلفة وكذلك مساعدتك على الإدخار وإتباع طرق إنفاق خالية من الإسراف.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Zero لإتباع عادات غذائية صحية

هو تطبيق يساعدك على إتباع عادات صحية غذائية سلمية والاخذ بيدك ناحية فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق من خلال تتبع حمايتك الغذائية والوزن الخاص بك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Day One Journal – لتسجيل الملاحظات الشخصية

هو تطبيق مخصص لتدوين الملاحظات الشخصية سواء بصورة كتابية مع إضافة الصوت أو الصور وغيرها من خيارات التحرير مع حفظ الملاحظات بعيداً عن الأعين مع ويدجت احترافي مميز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق You Record Pro – لتسجيل الصوتيات باحترافية

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل الأصوات باحترافية وبجودة عالية للغاية مناسب لتسجيل المحاضرات والخطب واللقاءات الصحفية بجودة عالية وكذلك تشغيلها والتعديل عليها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Worry Watch – للاسترخاء وتقليل القلق

تساعد تقنيات المستخدمة في هذا التطبيق الاستفادة من استجابة الاسترخاء الطبيعية للجسم للتعامل مع المواقف العصيبة بطريقة هادئة، من خلال تمارين التنفس وتتبع المزاج والتدوين الشحصي وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة