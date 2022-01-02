بخط يده.. تيم حسن يعايد جمهوره بالعام الجديد

هنّأ النجم السوري تيم حسن، عشاقه بمناسبة العام الجديد بطريقة مميزة، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام ظهر فيه وهو يكتب المعايدة بخط يده على ورقة بيضاء.

وكتب النجم المشهور بدور “جبل شيخ الجبل” في سلسلة “الهيبة” عبارة “كل عام وأنتم بألف خير، سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله، تيم حسن 31-12-2021”.

وتفاعل عشاق النجم السوري مع مقطع الفيديو بشكلٍ كبير، وتمنوا له عاماً سعيداً مليئاً بالنجاحات.

وكان الفنان السوري، قد أعلن قبل فترة غيابه عن الموسم الرمضاني القادم، بسبب انشغاله بتصوير فيلم “الهيبة” الذي سيختتم من خلاله السلسلة التي امتدت لـ5 أجزاء، حيث من المتوقع أن يتم عرض الفيلم خلال فترة عيد الفطر.

يذكر أنّ تيم حسن، حقق نجاحاً كبيراً بالجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” الذي تصدر الترند في عدّة دول عربية.

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