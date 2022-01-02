أوكتيل تطلق هاتفاً مناسباً للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة أوكتيل الصينية عن هاتفٍ جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه Wp-16، وسينبض بداخله معالج Helio P60 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض 1560*720 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 20 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت، كما أنه سيحتوي على بطارية قوية بسعة 10600 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة 10 ساعات، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ويتميز هذا الجهاز بمقاومة الماء والغبار والظروف الصعبة وفق معيار الحماية IP68، IP69k، و MIL-STD810G، وبمقاومته السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ومقاومته الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر.

يذكر أنّ الشركة الصينية، ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 10 يناير الجاري، بسعر يصل إلى 160 دولار أمريكي.

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