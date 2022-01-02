ذهب لشراء الحليب لأطفاله فأصبح مليونيرا

لم يكن الأمريكي دينيس ويلوبي يعلم بأنّ ذهابه لمتجر Eleven 7 لشراء الحليب والشوكولا لأطفاله سيحوله لمليونير.

حيث قام الرجل الذي يعيش في مدينة نورث تشيسترفيلد الواقعة في ولاية فيرجينيا بشراء بطاقة يانصيب أثناء تواجده في المتجر، ليفاجأ بأنّ البطاقة التي سحبها فائزة بجائزة بقيمة مليون دولار أمريكي.

وقال مسؤولو اليانصيب بالولاية إن احتمال الفوز بهذه الجائزة هو 1 من 1632000، وأشاروا إلى أن دينيس فضل الحصول على الجائزة التي وصلت قيمتها بعد الضرائب ل640205 دولار أمريكي عوضاً عن الحصول عليها على دفعات شهرية لمدة 30 عاماً.

وأشار دينيس إلى أنه سيستغل الجائزة من أجل إيفاء الديون المترتبة عليه، وفتح مشروع يؤمن من خلاله مستقبل عائلته.

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