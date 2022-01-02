شركة LG تكشف عن تقنية جديدة لتوفير سطوع أفضل لشاشاتها

أطلقت شركة LG الكورية الجنوبية تقنية مميزة لشاشاتها تعمل على توفير سطوع أفضل أطلقت عليها OLED EX.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن الميزة الجديدة ستوفر سطوعاً أعلى بنسبة 30% مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة لتحسينات على طريقة عرض المحتوى.

وأشارت LG إلى أن عملية صناعة الشاشات تطورت بسبب استخدام عنصر الديويتريوم الكيميائي، وبسبب تغير طريقة معالجة الصورة.

وأكدّت الشركة الكورية الجنوبية بأنّ الميزة الجديدة ستساعدها على تقليل حواف شاشة OLED من 6 مم إلى 4 مم مقارنةً مع الأجيال السابقة.

يذكر أنّ LG ستوفر التقنية الجديدة في الأسواق العالمية مع الشاشات التي ستصدر في النصف الثاني من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية