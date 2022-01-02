بالفيديو – ثعبان ضخم يثير الذعر على أحد الطرق السريعة في تايلاند

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لثعبان ضخم ظهر على أحد الطرق السريعة وقام بمهاجمة الناس.

حيث حاول بعض الأشخاص الإمساك بالثعبان الذي يصل طوله ل4 أمتار إلّا أنّ الثعبان قام بمهاجمتهم وهذا ما دفعهم لطلب المساعدة من فريق متخصص بالإمساك بالثعابين.

وتمكن الفريق المكون من 12 شخصاً من الإمساك بالثعبان الضخم بعدما حاصروه من جميع الاتجاهات.

وقام الفريق بوضع الثعبان الضخم في عبوة، وقاموا بنقله للبرية حيث أعيد إطلاقه فيها مرةً أخرى.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت حيث أبدى المعلقون استغرابهم من حجم الثعبان العملاق وشراسته.

يذكر أنّ رؤية الثعابين في الشوارع يعد أمراً مألوفاً بالنسبة للسكان في تايلاند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية