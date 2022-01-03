عادل إمام يهنئ عشاقه بمناسبة العام الجديد

قدّم الفنان المصري عادل إمام تهنئة لعشاقه بمناسبة العام 2022، حيث نشر صورةً له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وعلّق عليها بالقول “كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد”.

و حظي منشور الزعيم بتفاعلٍ كبير من عشاقه الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية، وطالبوه بتقديم أعمال جديدة في الدراما.

وكان العام المنصرم قد شهد إطلاق مجموعة كبيرة من الشائعات حول تدهور صحة الفنان الكبير وإصابته بفيروس كورونا، ووفاته، والتي تجاهل الرد عليها، في حين تولى شقيقه عصام إمام الرد على تلك الشائعات والسخرية منها بشكلٍ مستمر.

يذكر أنّ الزعيم غاب عن الشاشة منذ مسلسل “فلانتينو” الذي عرض في رمضان 2020، والذي يعد آخر أعماله.

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