أرقام قياسية في المبيعات تواصل تحقيقها النسخة الجديدة من سبايدرمان

واصل فيلم سبايدرمان الجديد “العودة إلى الديار” محافظته على صدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً 52.7 مليون دولار في مطلع الأسبوع وإجمالي بلغ 609 ملايين دولار منذ بداية عرضه محلياً- وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يُشار إلى أن الفيلم من بطولة “توم هولاند” و “آندرو جارفيلد” و”توبي ماجواير” ومن إخراج “جون واتس”.

وبفارق كبير، حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي “سينغ 2” على المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.6 مليون دولار والفيلم من بطولة “تارون إيغرتون” و”بونو” و”توري كيلي” و”سكارليت جوهانسون” ومن إخراج “غاريث جينغس”.

وصعد فيلم الإثارة “ذا كينغز مان” إلى المركز الثالث، من الرابع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 4.5 مليون دولار والفيلم من بطولة “غيما أرتيرتون” و”رالف فاينس” و”كولين فيرث” و”هاريس ديكنسون” وإخراج “ماثيو فون”.

كما صعد فيلم “أمريكان أندردوج” إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار، من المركز الخامس الأسبوع الماضي والفيلم من بطولة “زاكاري ليفاي” و”أنا باكين” و”دينيس كويد” و”آدم بالدوين” وإخراج “جون إروين” و”أندرو إروين”.

ونزل فيلم “ذا ماتريكس رازيراكشنز” مركزين إلى الخامس بإيرادات بلغت 3.5 مليون دولار والفيلم من بطولة “كينو ريفز” و”كاري إيموس” و”بريانكا تشوبرا” و”جيسيكا هينويك” وإخراج “لانا واتشوفسكي”.

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