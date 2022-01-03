الشركة المنظمة لمعرض CES 2022 تقلّص عدد أيامه والسبب كورونا

قلّصت الوكالة المنظمة لفعاليات معرض CES 2022 للإلكترونات عدد أيام المعرض بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قالت الوكالة إن المعرض سيقام في لاس فيغاس في الفترة ما بين 5 و7 يناير الجاري، وبالتالي سينتهي قبل موعده الأساسي بيومٍ واحد، موضحة بأنّ الحدث سيقتصر يومي 3 و4 يناير على الوسائل الإعلامية من أجل حماية المشاركين من انتشار فيروس كورونا.

وألزمت الجهة المنظمة للفعالية الشهيرة الشركات وزوار المعرض بارتداء الأقنعة، وتقديم شهادة التطعيم ضد الفيروس السريع الانتشار، بالإضافة لتوفيرها نقاط لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الزوار لن يغادروا المعرض ولا فيغاس إلّا بعد إجراء اختبار كورونا.

الجدير بالذكر، أنّ أكثر من 16 شركة كبرى أعلنت انسحابها من المعرض العالمي بسبب انتشار متحور أوميكرون.

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