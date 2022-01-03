تسريبات AirPods Pro 2 – هذا ما ننتظره من السماعات القادمة!

الجيل الثاني من سماعات الآيربودز برو AirPods Pro 2 من المنتجات التي ننتظرها خلال عام 2022، وهناك بعض الشائعات التي تتحدث عن السماعات وأهم مزاياها الجديدة.

الشائعات مصدرها المحلل الشهير المهتم بشئون ابل Ming-Chi Kuo والذي يقوم باستمرار بنشر أوراق للمستثمرين بها معلومات ينقلها عن مصادره داخل ابل أو داخل الشركات الموردة في سلاسل التوريد والإمداد.

جودة صوت فائقة

سماعة AirPods Pro 2 من المنتظر أن تدعم كودك الصوتيات Apple Lossless (ALAC) والذي سوف تجعل المستخدم يستمتع بجودة صوت فائقة.



سماعات الآيربودز تقوم بتشغيل الصوت عبر البلوتوث ، مما يجعلها قاصرة على ترميز الصوت AAC. قد تحتاج ملفات ترميز Apple Lossless عالية الجودة إلى التحايل على البلوتوث ، ويتطلب ذلك من ابل بتطوير حلول بديلة.

تقنية البلوتوث يُقال أنها تعوق تطور سماعات الآيربودز التي تحتاج معيار لاسلكي أكثر تطوراً بحسب تصريحات رسمية من مسئولي ابل.

إصدار الأصوات من علبة الشحن

تلك ميزة أخرى منتظرة سوف تجعل علبة شحن سماعات الآيبودز قادرة على إطلاق صوت بهدف جعل المستخدم قادراً على تحديد موقع السماعات من حوله، وربما أيضاً تكون الميزة في السماعتين أنفسهم وشوف يمكن التحكم بتلك الميزة من خلال تطبيق Find My.

تغييرات أخرى ..

هناك تغييرات أخرى قد نراها في سماعات AirPods مثل تغيير التصميم والتخلي عن جذع السماعات كما يُشاع.

وأيضاً يجري الحديث حول دعم السماعات لمزايا تتبع ومراقبة الصحة كنبض القلب والحرارة ومعدل التعرق ونسبة الأكسجين في الدم وهي أشياء – إن حدثت – ستكون ذات فائدة عظيمة للمستخدم وخصوصاً لهواة ممارسة التمارين الرياضية.